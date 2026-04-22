Над российским регионом сбили 11 беспилотников

Над территорией Брянской области средства противовоздушной обороны сбили 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его данным, никто не пострадал.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 11 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — отметил Богомаз.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 апреля в Ростовской области силы противовоздушной обороны перехватили украинские БПЛА. Как отмечал губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.