22 апреля 2026 в 16:44

Над российским регионом сбили 11 беспилотников

Богомаз: над Брянской областью сбиты 11 беспилотников

Фото: МО РФ
Над территорией Брянской области средства противовоздушной обороны сбили 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его данным, никто не пострадал.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 11 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — отметил Богомаз.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 апреля в Ростовской области силы противовоздушной обороны перехватили украинские БПЛА. Как отмечал губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили два села в зоне специальной военной операции. По данным ведомства, населенные пункты находились на территории Харьковской области. Минобороны РФ регулярно публикует сводки о ходе боевых действий, фиксируя продвижение российских подразделений на различных участках фронта.

