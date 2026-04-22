Сотрудник брянского предприятия получил ранения при атаке БПЛА Богомаз: сотрудник предприятия ранен после атаки БПЛА ВСУ на Брянскую область

Вооруженные силы Украины атаковали с применением БПЛА поселок Погар Брянской области, удар пришелся по перерабатывающему предприятию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, был ранен один сотрудник.

Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории перерабатывающего предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки украинской армии. В результате удара пострадали 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.