22 апреля 2026 в 18:23

В Госдуме раскрыли сроки рассмотрения кандидатов на пост омбудсмена

Госдума рассмотрит кандидатуры на пост омбудсмена в мае

В Государственную думу поступили три кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Голосование по всем кандидатам состоится в мае.

Фракция КПРФ выдвинула депутата Артема Прокофьева, который является членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Фракция ЛДПР предложила кандидатуру Ивана Сухарева, первого заместителя председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Фракция «Справедливая Россия» выдвинула Яну Лантратову — председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Ее кандидатуру также поддержала фракция «Единая Россия». Все три кандидатуры внесены в соответствии со статьей 155 регламента Госдумы, отметили в палате.

Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов сообщил, что Татьяна Москалькова будет исполнять обязанности омбудсмена до момента принятия присяги новым уполномоченным по правам человека в РФ. Он отметил, что нижняя палата парламента должна выбрать преемника Москальковой до 21 мая.

