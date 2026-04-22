Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 18:30

Девочка-подросток пожаловалась на боль в животе и родила в туалете

Девочка-подросток родила в туалете от 19-летнего соседа в Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Индии 13-летняя девочка родила в туалете больницы, сообщило издание Times of India. По информации журналистов, инцидент произошел в городе Пилибхит — родители привезли подростка в учреждение после жалоб на острую боль в животе.

Известно, что младенца поместили под наблюдение, о родах рассказали органам опеки. Отцом ребенка оказался 19-летний сосед школьницы, с которым она более года состояла в близких отношениях. После давления прессы было возбуждено уголовное дело об изнасиловании ребенка.

Ни 13-летняя мать, ни отец не захотели брать на себя обязанности по уходу за младенцем. Новорожденного отправили в специальный приют, он ожидает усыновления, добавили в издании.

Ранее американка Трейси Кардис после выкидыша на 10-й неделе беременности похоронила останки плода в цветочном горшке. Он был подарен ей в день свадьбы, и такой ритуал, по словам женщины, стал для нее способом сохранить память о неродившемся ребенке. Гражданка США рассказала о физических и эмоциональных симптомах, с которыми она столкнулась после потери ребенка, включая тошноту, выпадение волос и чувство вины.

Мир
Индия
роды
подростки
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.