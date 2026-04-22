Девочка-подросток пожаловалась на боль в животе и родила в туалете

Девочка-подросток пожаловалась на боль в животе и родила в туалете Девочка-подросток родила в туалете от 19-летнего соседа в Индии

В Индии 13-летняя девочка родила в туалете больницы, сообщило издание Times of India. По информации журналистов, инцидент произошел в городе Пилибхит — родители привезли подростка в учреждение после жалоб на острую боль в животе.

Известно, что младенца поместили под наблюдение, о родах рассказали органам опеки. Отцом ребенка оказался 19-летний сосед школьницы, с которым она более года состояла в близких отношениях. После давления прессы было возбуждено уголовное дело об изнасиловании ребенка.

Ни 13-летняя мать, ни отец не захотели брать на себя обязанности по уходу за младенцем. Новорожденного отправили в специальный приют, он ожидает усыновления, добавили в издании.

