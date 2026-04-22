22 апреля 2026 в 16:26

Суд заочно приговорил комбрига ВСУ к пожизненному сроку за атаки на Крым

Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов ВСУ капитана 1 ранга Александра Щепцова, сообщает Главная военная прокуратура. Он признан виновным в организации терактов, совершенных в Крыму в 2024–2025 годах.

Суд приговорил Щепцова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

В суде установлено, что в декабре 2024 года и мае 2025 года Щепцов с привлечением подчиненных и применением безэкипажных катеров, вооруженных ракетами, наносил удары по российским воздушным судам и бойцам, не принимавшим участия в СВО. В результате атак погибли люди, был причинен значительный материальный ущерб.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 16 годам лишения свободы украинского военного Антона Зайцева за вторжение в Курскую область и теракт. Подсудимому 39 лет, он был оператором радиостанции 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

