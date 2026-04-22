Украинские банки стали предлагать вакансии инкассаторов женщинам-соискательницам, пишет издание «Страна.ua». Как сообщает источник, государственный ПриватБанк пересмотрел подход к подбору персонала из-за нехватки мужчин, которых отправляют на передовую. В пресс-службе банка сообщили, что после обучения уже приняли на работу 11 женщин. Для них переоборудовали раздевалки, обновили форму и закупили специальные бронежилеты.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает усилий для сохранения населения страны и лишь усугубляет проблемы с демографией. По словам политика, Киев терял оружие и технику, но вновь приобретал, а с человеческими ресурсами все сложнее.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать начала гражданской войны на Украине, где население устало от мобилизации. По словам политолога, украинцы боятся последствий своего сопротивления.