Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 17:32

Украинские банки из-за нехватки мужчин начали набирать в инкассаторы женщин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские банки стали предлагать вакансии инкассаторов женщинам-соискательницам, пишет издание «Страна.ua». Как сообщает источник, государственный ПриватБанк пересмотрел подход к подбору персонала из-за нехватки мужчин, которых отправляют на передовую. В пресс-службе банка сообщили, что после обучения уже приняли на работу 11 женщин. Для них переоборудовали раздевалки, обновили форму и закупили специальные бронежилеты.

Мы проводим соответствующее обучение, переоборудовали раздевалки, изменили форму. А еще заказали под них специальные (женские) бронежилеты, — рассказали в пресс-службе.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает усилий для сохранения населения страны и лишь усугубляет проблемы с демографией. По словам политика, Киев терял оружие и технику, но вновь приобретал, а с человеческими ресурсами все сложнее.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать начала гражданской войны на Украине, где население устало от мобилизации. По словам политолога, украинцы боятся последствий своего сопротивления.

Европа
Украина
мобилизации
ТЦК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.