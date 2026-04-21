21 апреля 2026 в 17:04

Политолог оценил вероятность гражданской войны на Украине из-за мобилизации

Политолог Перенджиев: в ближайшем будущем украинцы не начнут гражданскую войну

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
В ближайшее время не стоит ожидать начала гражданской войны на Украине в ответ на мобилизационные меры, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал информацию, что в стране фиксируется резкий рост числа нападений на сотрудников военкоматов. По словам политолога, украинцы боятся последствий своего сопротивления.

Ситуация с насильственной мобилизацией на Украине ухудшается с каждым годом, но к серьезным последствиям, таким как гражданская война, это не приведет. По крайней мере, не в этом году. Против военкомов там действительно ведется какая-то борьба, но она имеет несистемный характер. Это не перешло в серьезное политическое движение. Нет тенденции к развитию политических лозунгов: «Не трогайте нас. Мы не будем трогать вас». Существует определенная пассивность, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что сопротивление военкоматам на Украине не становится организованным движением, так как у него нет лидера. По словам политолога, для этого нужны финансовые ресурсы и четкие лозунги, только тогда ситуация могла бы измениться.

Кто-то боится киевского режима и последствий своей борьбы, какие-то украинцы просто не хотят выходить из зоны комфорта, включаться в общественно-политические дела. Им проще разово отбиться от сотрудников ТЦК и жить дальше. У кого-то укоренилось мнение, что Россия должна прийти и их освободить. Тогда и история с мобилизацией закончится, и им не придется самим ничего делать, рисковать собой и своими родственниками, — заключил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание работников территориальных центров комплектования. Во время операции было применено огнестрельное оружие.

Европа
Украина
военкоматы
мобилизации
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
