Адвокат объяснил, почему необходимо удалять видео с оскорблениями учителей

В России необходимо позволить цифровым платформам удалять видео с оскорблениями педагогов ради их защиты, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, сейчас подростки повсеместно выкладывают подобные видеоролики, но не несут наказания.

Инициативу [удалять видео с оскорблениями педагогов] можно лишь горячо поддержать, потому что в настоящее время это носит повсеместный характер. Учителя фактически ничем не защищены, ведь если что-то случится с ребенком, ответственность несет сам педагог. Если же что-то случится с педагогом, никто не несет ответственности за детей. Можно сказать, что такой мерой педагогов, конечно, окончательно не защитить, но им станет полегче, — отметил Багатурия.

Наказывать малолетних правонарушителей за буллинг, который, по сути, является составом административного правонарушения — оскорблением, невозможно в силу возраста, добавил адвокат. По его мнению, привлечение к ответственности было бы возможно при введении ювенальной юстиции.

Еще одной лазейкой является возможность привлекать к административной ответственности родителей таких правонарушителей за ненадлежащее воспитание. Они в таком случае обязаны будут выплатить штраф, — заключил Багатурия.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения РФ поддержало инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина об удалении из Сети роликов, оскорбляющих педагогов. Платформы должны будут в оперативном режиме убирать видеозаписи, на которых запечатлены факты унижения учителей школьниками.