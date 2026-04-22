22 апреля 2026 в 13:55

В Рунете будут удалять ролики с оскорблениями учителей

В Рунете будут удалять ролики с оскорблениями учителей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министерство просвещения РФ поддержало инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина об удалении из Сети роликов, оскорбляющих педагогов. Платформы должны будут в оперативном режиме удалять видеозаписи, на которых запечатлены факты унижения или оскорбления учителей школьниками.

Володин отмечал, что за распространением подобных провокационных роликов могут стоять иностранные спецслужбы, стремящиеся вовлечь детей в противоправную деятельность. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пояснил, что такие публикации не только наносят серьезный ущерб авторитету профессии, но и формируют у подростков ложное представление о допустимости агрессии и публичной травли взрослых. В ведомстве уверены, что ради «просмотров» и популярности в соцсетях дети создают опасные модели поведения.

Ранее Минпросвещения России утвердило нормативы учебной нагрузки для учеников 10–11-х классов. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, объем учебных часов за два года обучения составляет от 2312 до 2516 часов.

Власть
видео
Вячеслав Володин
Минпросвещения
учителя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-кавер «Седой ночи» принес правообладателям 10 млн рублей
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

