В Рунете будут удалять ролики с оскорблениями учителей

Министерство просвещения РФ поддержало инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина об удалении из Сети роликов, оскорбляющих педагогов. Платформы должны будут в оперативном режиме удалять видеозаписи, на которых запечатлены факты унижения или оскорбления учителей школьниками.

Володин отмечал, что за распространением подобных провокационных роликов могут стоять иностранные спецслужбы, стремящиеся вовлечь детей в противоправную деятельность. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пояснил, что такие публикации не только наносят серьезный ущерб авторитету профессии, но и формируют у подростков ложное представление о допустимости агрессии и публичной травли взрослых. В ведомстве уверены, что ради «просмотров» и популярности в соцсетях дети создают опасные модели поведения.

