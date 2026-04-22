В Минтрансе раскрыли, сколько судов могут перейти под российский флаг

22 апреля 2026 в 17:23

Минтранс: около 1 тыс. судов могут перейти под флаг России

Порядка 1 тыс. судов может находиться в очереди для перехода под российский флаг, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Клюев. По информации ведомства, соответствующее сообщение приводится в Telegram-канале министерства, за последние два года совокупный тоннаж кораблей увеличился более чем в два раза и составил почти 20 млн тонн.

Сейчас совокупный тоннаж судов под российским флагом достиг почти 20 млн тонн, и к концу 2026 года ожидается на уровне 30 млн тонн. По оценкам, в очереди на переход под национальный флаг может быть до 1 тыс. судов, в основном крупных танкеров, — отметил Клюев.

В министерстве заявили, что работа под российским флагом в настоящее время рассматривается как более безопасная. В Минтрансе уточнили, что страна получает больше возможностей для защиты судов в рамках юрисдикции.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай заявил, что глобальная перестройка логистики, вызванная закрытием Ормузского пролива, создала новые возможности для развития Северного морского пути. По его словам, Москва намерена воспользоваться открывающимися возможностями.

