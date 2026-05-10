Минтранс отменил все ограничения на полеты на юг России

Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме, сообщает Минтранс России. В 09:00 мск были официально отменены ранее введенные ограничения на полеты в южных регионах страны, сообщили в ведомстве.

По состоянию на утро план регулярных перевозок включает 277 рейсов, при этом ни одной отмены зафиксировано не было. В ведомстве добавили, что Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжат следить за ситуацией.

Ранее Российские железные дороги пообещали назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда начиная с 10 мая.

До этого в Минтрансе РФ сообщили, что 13 аэропортов на юге России приостановили свою деятельность в результате атак со стороны украинской армии в период действия режима прекращения огня. Причиной послужило попадание беспилотника ВСУ в административное здание службы аэронавигации.