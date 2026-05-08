РЖД пообещали запустить дополнительные поезда с юга в Москву

Российские железные дороги пообещали назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда, начиная с 10 мая. Как сообщили в Telegram-канале холдинга, вокзалы работают в штатном режиме, в них планируют открыть дополнительные кассовые окна.

Также назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая, — сказано в сообщении.

Ранее в АТОР заявили, что не менее 14 тыс. пассажиров ожидают вылета из временно закрытых аэропортов на юге России. Самая трудная ситуация наблюдается в Сочи, где текущие проблемы дополняются серьезными сбоями в расписании рейсов за последние два дня.

До этого в Минтрансе РФ сообщили, что 13 аэропортов на юге России приостановили свою деятельность в результате атак со стороны украинской армии в период действия режима прекращения огня. Причиной послужило попадание беспилотника ВСУ в административное здание службы аэронавигации.