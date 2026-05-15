Лукашенко раскрыл, откуда в Белоруссию поступает две трети гумпомощи

Две трети гуманитарной помощи поступает в Белоруссию из США, несмотря на действующие санкции, заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с гендиректором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Он выразил главе организации благодарность за поддержку и помощь белорусам, передает агентство БелТА.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии окажут Кубе, Мозамбику и Ирану гуманитарную помощь в виде поставки продовольственных товаров, передает пресс-служба правительства республики. Также речь идет о поставках медицинской продукции и имущества для обеспечения жизнедеятельности населения.

До этого Лукашенко определил приоритетные задачи регионального развития страны, заявив, что ключевым критерием эффективности становится не просто создание рабочих мест. Глава государства подчеркнул, что необходимо строительство предприятий, чья продукция будет востребована на внешних рынках.