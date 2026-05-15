День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 17:18

Лукашенко раскрыл, откуда в Белоруссию поступает две трети гумпомощи

Лукашенко: две трети гумпомощи поступает в Белоруссию из США

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Две трети гуманитарной помощи поступает в Белоруссию из США, несмотря на действующие санкции, заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с гендиректором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Он выразил главе организации благодарность за поддержку и помощь белорусам, передает агентство БелТА.

Две трети всей гуманитарной помощи, которую получаем в Беларуси, оказывают США, — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии окажут Кубе, Мозамбику и Ирану гуманитарную помощь в виде поставки продовольственных товаров, передает пресс-служба правительства республики. Также речь идет о поставках медицинской продукции и имущества для обеспечения жизнедеятельности населения.

До этого Лукашенко определил приоритетные задачи регионального развития страны, заявив, что ключевым критерием эффективности становится не просто создание рабочих мест. Глава государства подчеркнул, что необходимо строительство предприятий, чья продукция будет востребована на внешних рынках.

Страны СНГ
Белоруссия
Александр Лукашенко
гумпомощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легкоатлет Никитин дал совет начинающим бегунам для подготовки к марафону
Как интерьер влияет на уровень усталости
«Ничего нового»: театральный критик прошлась по «Гамлету» с Юрой Борисовым
Билеты на суперфинал Кубка России по футболу–2026: где и как купить, цены
Раскрыто, зачем президент Ганы собрался в Россию
Омбудсмен рассказала о состоянии раненной в Подмосковье девочки
В европейском городе 30 человек пострадали из-за крупной утечки химикатов
Лукашенко напомнил про санкции США и назвал страну «молодцом»
Мать-педофилка и воспитатели-садисты: главные ЧП недели
ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгороде
Дом в спокойных оттенках: как нейтральная палитра влияет на настроение
Овчинский: Москва и «Дом.РФ» совместными усилиями ускорят строительство
Финляндию призвали к решительным действиям из-за инцидента с дроном ВСУ
ЦБ России принял важное решение по доллару и евро перед выходными
Пиратство по заказу Украины: арест сухогруза CAFFA, ситуация на Балтике
Появилась информация о погибших при взрыве на нефтебазе в Уфе 13 мая
«Себя героем не считаю»: снайпер Санта о спасении бойцов, «Трубе» и ранении
В российском городе ввели режим ЧС из-за украинских БПЛА
«Не сошел с ума»: раскрыто, почему Зеленский заявил о нападении Белоруссии
Названа реальная причина желания Евросоюза вести переговоры с Россией
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.