Суд приговорил украинца к 16 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 16 годам лишения свободы украинского военного Антона Зайцева за вторжение в Курскую область и теракт, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России. Подсудимому 39 лет, он был оператором радиостанции 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Второй Западный окружной военный суд <...> приговорил Зайцева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 марта 2025 года военнослужащий Зайцев, имевший при себе автомат и шесть гранат, в составе группы других военных на бронированном автомобиле незаконно проник на территорию Суджанского района Курской области. Установлено, что он участвовал в блокировании и удержании под вооруженным контролем населенного пункта Гуево, дестабилизации работы органов государственной власти и местного самоуправления, противодействии российским военнослужащим, а также в запугивании мирных жителей. Через два дня Зайцев был задержан подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что пятеро украинских военнослужащих были приговорены к заключению на сроки от 15 до 18 лет за вторжение в Курскую область. Приговоры вынес 2-й Западный окружной военный суд, признавший собранные улики достаточными. Фигурантами дела стали Александр Гарбуз, Александр Сычугов, Николай Чебан, Владимир Кошмела и Сергей Мехоношин.