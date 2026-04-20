Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 14:39

Синоптик рассказал, вернется ли потепление в Москву в апреле

Синоптик Шувалов: до конца апреля в Московском регионе ожидается холодная погода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

До конца апреля в Московском регионе ожидается холодная погода, рассказал в беседе с «Радио 1» синоптик Александр Шувалов. По его словам, потепление придет в Москву и область лишь в мае.

У нас будет небольшая передышка от холодов — во вторник и среду [21 и 22 апреля]. Температура может подняться до +12 градусов, но в четверг с приходом нового циклона с запада, северо-запада и севера снова перейдем к осадкам в виде мокрого снега. Это будет очень интенсивный заток холода, который надолго задержится в Центральной России. По всей видимости, рассчитывать на устойчивое потепление в апреле уже не стоит, — высказался Шувалов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в Москве не ожидаются существенные снегопады в апреле и мае. При этом он отметил, что в настоящее время в столице наблюдается холодная погода с кратковременными осадками.

Москва
синоптики
прогнозы
погода
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.