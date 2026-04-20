Синоптик рассказал, ждать ли москвичам снегопадов во второй половине весны

Синоптик Тишковец: в Москве не ожидается существенных снегопадов в апреле и мае

В Москве не ожидается существенных снегопадов в апреле и мае, заявил в беседе с 360.ru синоптик Евгений Тишковец. При этом он отметил, что в настоящее время в столице наблюдается холодная погода с кратковременными осадками.

В Москве и по области будет преобладать облачная погода местами, преимущественно на востоке, юге, юго-востоке Подмосковья. [Возможны] кратковременные осадки в разном фазовом состоянии — и снег, и мокрый снег, и дождь. Но в Москве почти без существенных осадков. Непосредственно столицы я не думаю, что что-то серьезное коснется, если какие-то отдельные снежинки будут выпадать, — высказался Тишковец.

Он отметил, что столбики термометров в столице в ближайшее время покажут от +4 до +6 градусов. Ветер будет северо-восточный, с порывами до 12 метров в секунду.

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что снежный покров сформировался на территории Центрального федерального округа России. По его словам, к утру 20 апреля центр активного южного циклона вышел на юг Пензенской области, в результате на восток ЦФО обрушились сильные осадки.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

