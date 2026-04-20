Снег вновь обрушился на некоторые регионы России

Снежный покров вновь сформировался на территории Центрального федерального округа России, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По словам синоптика, к утру 20 апреля центр активного южного циклона вышел на юг Пензенской области, в результате чего на восток ЦФО обрушились сильные осадки.

На территорию ЦФО вернулся снежный покров. Активный южный циклон к утру понедельника вышел своим центром на юг Пензенской области и принес на восток ЦФО очаги сильных осадков, сформировав локальный временный снежный покров, — написал он.

В центральных и южных районах Московского региона осадков было мало — менее 1 мм за ночь. Однако во Владимирской области выпало до 5 мм, а в Рязанской — до 13 мм, что составляет треть месячной нормы апреля.

Еще более мощные осадки зафиксированы на западе Приволжского федерального округа. В Мордовии выпало до 22 мм, в Ульяновской области — до 23 мм, а в Пензенской — до 26 мм, что превышает две трети (68%) апрельской нормы.

Высота снежного покрова во Владимирской области достигла 3 см, в Рязанской — 12 см. В Мордовии сугробы выросли до 4 см, в Марий Эл — до 5 см. В некоторых районах Нижегородской области утром в понедельник снега было уже 14 сантиметров.

Синоптик предупредил, что сегодня на территории ЦФО осадки в смешанной фазе продолжатся. На востоке и юге ожидается небольшой снег и мокрый снег, в остальных районах — мокрый снег с дождем. Это ухудшит видимость, а на дорогах и тротуарах появится гололедица.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве 1 мая может подняться до плюс 14 градусов. Он добавил, что ночью столбики термометров покажут плюс 1 — плюс 6 градусов, по области — 0 градусов. Синоптик считает, что нынешняя холодная погода сохранится до конца апреля.