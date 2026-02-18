Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 14:56

Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО

Высота снежного покрова в ЦФО может увеличиться на 25 см

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Высота снежного покрова в регионах Центрального федерального округа может увеличиться на 15–20 см, а на юге — до 25 см, в связи с прохождением циклона, сообщил ТАСС руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптики ожидают интенсивный снегопад в ночь на 19 февраля.

У нас в ЦФО будет залповый снегопад в четверг. До 15-20, а на юге до 25 см снега может выпасть. Вместе со снегопадом придет ослабление морозов, — сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве может вырасти с 55 до 89 сантиметров к утру 20 февраля. Синоптик также предупредил, что Москву ожидают аномальные снегопады из-за балканского циклона. По его словам, регион зацепит аномальным снегом — до 75% месячной нормы.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок заявил, что текущая зима в Москве может оказаться самой снежной за последние 60 лет. По его словам, январь 2026 года уже побил рекорд по обилию осадков за всю историю регулярных наблюдений. Общее количество осадков за зимний сезон может достичь 200 мм, что на 30 мм выше нормы. Это позволит зиме 2025–2026 годов занять первое место по снежности за последние 60 лет — с 1966 года.

снег
снегопады
ЦФО
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Стала известна причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.