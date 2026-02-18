Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО Высота снежного покрова в ЦФО может увеличиться на 25 см

Высота снежного покрова в регионах Центрального федерального округа может увеличиться на 15–20 см, а на юге — до 25 см, в связи с прохождением циклона, сообщил ТАСС руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптики ожидают интенсивный снегопад в ночь на 19 февраля.

У нас в ЦФО будет залповый снегопад в четверг. До 15-20, а на юге до 25 см снега может выпасть. Вместе со снегопадом придет ослабление морозов, — сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве может вырасти с 55 до 89 сантиметров к утру 20 февраля. Синоптик также предупредил, что Москву ожидают аномальные снегопады из-за балканского циклона. По его словам, регион зацепит аномальным снегом — до 75% месячной нормы.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок заявил, что текущая зима в Москве может оказаться самой снежной за последние 60 лет. По его словам, январь 2026 года уже побил рекорд по обилию осадков за всю историю регулярных наблюдений. Общее количество осадков за зимний сезон может достичь 200 мм, что на 30 мм выше нормы. Это позволит зиме 2025–2026 годов занять первое место по снежности за последние 60 лет — с 1966 года.