18 февраля 2026 в 14:31

Синоптик предупредил о росте сугробов в Москве

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве могут вырасти за сутки до 89 см

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Высота снежного покрова в Москве может вырасти с 55 до 89 сантиметров, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, это произойдет к утру 20 февраля.

Высота снежного покрова фактически: ВДНХ — 43 см (прогноз на утро 20.02. — 77 см), Балчуг — 51 см (прогноз — 85 см), Тушино — 52 см (прогноз — 86 см), МГУ — 55 см (прогноз — 89 см), — написал Тишковец.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в феврале в Москве ожидается сохранение холодной погоды, характеризующейся температурой значительно ниже климатической нормы (примерно на 5–10 градусов) и постоянными снегопадами. Отмечается увеличение толщины снежного покрова и вероятность интенсивных осадков 19 и 20 февраля, обусловленных близостью южного циклона.

До этого сообщалось, что российская станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру воздуха на планете 15 февраля. Так, в Антарктиде столбики уличных термометров опустились до отметки -55,8 градуса.

Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 15 февраля Санкт-Петербург пережил самую холодную ночь с начала текущего зимнего сезона. По его словам, столбики термометров опустились до значений, которых город не видел в феврале последние пять лет — минус 23,6 градуса.

снег
синоптики
снегопады
Евгений Тишковец
