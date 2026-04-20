Бывший американский посол раскрыла, с чем связаны промахи США в Иране Экс-посол США Цоу: Вашингтон очень мало знает о происходящем в Иране

Вашингтон очень мало знает о происходящем в Иране, заявила изданию Neue Zürcher Zeitung бывший посол США в Омане Лесли Цоу. По ее словам, у Соединенных Штатов уже полвека нет дипломатического присутствия в Исламской Республике.

Мы в США слишком мало знаем об Иране. Уже полвека у нас нет там дипломатического присутствия на месте, — констатировала Цоу.

Ранее политолог Василий Колташов заявил, что США не сумели добиться быстрой победы в войне против Ирана. По его мнению, ресурсы Вашингтона израсходованы по максимуму, поэтому ему остается только принять условия Тегерана.

В свою очередь посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал, что Вашингтон предложил Тегерану составить мирное соглашение. По его словам, США передали свою просьбу Исламской Республике через посредников.

До этого глава комитета по национальной безопасности и внешней обороне Ирана Ибрагим Азизи подчеркнул, что страна не готова принимать любые условия США на переговорах. Он отметил, что продолжение диалога не означает, что Тегеран готов идти на уступки ради подписания соглашения.