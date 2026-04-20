20 апреля 2026 в 10:19

«Вынуждены хлебать кислые щи»: политолог о провале войны США против Ирана

Политолог Колташов: США не сумели добиться быстрой победы в войне против Ирана

США не сумели добиться быстрой победы в войне против Ирана, заявил ИС «Вести» политолог Василий Колташов. По его мнению, ресурсы Вашингтона израсходованы по максимуму, поэтому ему остается только принять условия Тегерана.

Американцы с самого начала действовали в режиме сжатия времени, то есть их устраивала только быстрая победа. <...> Они ее получили? Нет. Теперь они вынуждены хлебать все вот эти кислые щи, — сказал Колташов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют хорошие шансы на заключение мирной сделки в конфликте с Ираном. По его словам, концепция документа уже готова.

До этого Трамп заявил об отправке американской делегации в Исламабад. Он также обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня и открытии огня в Ормузском проливе. Позднее стало известно, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Причины этого решения не раскрываются.

12 апреля сообщалось, что в ходе переговоров между США и Ираном возникли споры по поводу суммы иранских активов, которые должны быть разморожены. При этом американская сторона обозначила свои основные требования, среди которых полный отказ Ирана от обогащения урана.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

