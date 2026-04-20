Опять война? Трамп захватил иранское судно и получил жесткий ответ

БПЛА Ирана атаковали военные корабли США в Оманском заливе. Этот удар стал зеркальным ответом на захват американцами иранского судна, возвращавшегося из Китая. Опрошенные NEWS.ru эксперты допускают, что действия сторон могут спровоцировать очередную эскалацию ближневосточного конфликта и свести на нет все переговорные усилия Тегерана и Вашингтона. К чему в итоге приведет возобновление взаимных атак и кто может извлечь из этого выгоду — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе Ирана по кораблям США

Агентство Tasnim сообщило об ударе иранских БПЛА по нескольким американским кораблям в Оманском заливе в ночь на 20 апреля. Эта атака стала ответом на захват иранского контейнеровоза «Туска», следовавшего из Китая в Исламскую Республику. США задержали судно вопреки действующему перемирию и вывели из строя его навигационную систему, пишет СМИ.

«[Президент США Дональд] Трамп заявил, что американские террористы захватили это судно. Иран объявил, что ответит на любые действия американцев», — сказано в сообщении.

Историк спецслужб, редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что такое развитие событий у берегов Ирана печально, но закономерно.

«После небольшого спада и объявленных переговоров все вернулось на круги своя. Изначально было понятно, что границы уступок, на которые могут пойти обе стороны, не соприкасаются. Как бы сильно ни уступали американцы, этого недостаточно для Ирана. И наоборот, ряд принципиальных требований Тегерана категорически неприемлем для Вашингтона. Бомбежек пока нет, но это, скорее всего, дело ближайших дней, если не часов. Пока что первая перестрелка, то есть пиратский захват иранского танкера, привел к ответным ударам по американским корсарским силам», — заметил он.

Чем закончится перемирие США и Ирана

США и Иран договорились о двухнедельном перемирии 7 апреля, однако Штаты объявили о введении военно-морской блокады Ормузского пролива с 13-го числа. 17 апреля Тегеран в одностороннем порядке открыл акваторию для коммерческих судов, но Вашингтон от ее блокировки не отказался — в итоге Исламская Республика вновь закрыла Ормуз.

19 апреля Дональд Трамп объявил, что судно «Туска» попыталось прорвать американскую блокаду, поэтому было перехвачено и атаковано эсминцем USS Spruance. Захват танкера поставил под угрозу дальнейшие переговоры о прекращении огня между США и Ираном, а представитель центрального штаба вооруженных сил Исламской Республики подчеркнул, что Тегеран продолжит отвечать на «пиратство» с американской стороны.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru назвал реакцию Тегерана совершенно логичной и обоснованной.

«Любые действия Ирана по обеспечению своего суверенитета законны с точки зрения Устава ООН и норм международного права. США выступают агрессором: они пытаются блокировать Ормузский пролив, затруднить судоходство, в том числе выполнение коммерческих контрактов на отгрузку нефти внешним покупателям. Поэтому любые недружественные агрессивные действия американских ВМС встречают отпор — и с точки зрения норм международного права это абсолютно нормально», — пояснил он.

Политолог-международник, американист Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru назвал сложившуюся ситуацию довольно сложной, но допустил, что возможность возврата к переговорному процессу у сторон все-таки есть.

«Пока мы видим разовую атаку, которую Иран позиционирует как ответ на удар по своему судну. Будут ли такие ответы постоянными — неясно. Если Тегеран расценит это как выход США из перемирия, последует резкая эскалация. Многое будет зависеть от того, как поведут себя стороны в ближайшие пару дней», — считает эксперт.

При этом ни Штатам, ни Исламской Республике эскалация не нужна, уверен Мирзаян.

«Обе стороны хотят решить вопрос переговорным путем, но, к сожалению, не могут предложить друг другу достойный вариант. Не очень хорошим знаком является и то, что США под предлогом безопасности снизили уровень своей переговорной делегации», — подчеркнул политолог.

Сценарии развития ситуации вокруг Ирана и в зоне Персидского залива зависят от выполнения обязательств конфликтующих сторон, указал в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Хрупкие договоренности о прекращении огня и возобновлении переговорного процесса раз за разом заканчиваются новой эскалацией. Но Россия никому не позволит говорить, что в обострении в регионе виноват только Иран, который изначально подвергся вероломной американо-израильской агрессии. И наша позиция транслируется и на уровне ООН», — подчеркнул парламентарий.

Кто может получить выгоду от обострения

Если конфликт Ирана и США выйдет на новый этап, а блокада Ормузского пролива продолжится, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Принесет ли это выгоду России? Эксперты расходятся во мнениях.

По словам Мзареулова, Запад непременно попытается обнулить для РФ возможности воспользоваться ситуацией и получить дополнительные доходы от продажи энергоносителей.

«Мы можем увидеть использование украинских БПЛА для атак по российской нефтяной инфраструктуре внутри страны, а также усиление охоты за нашими танкерами. Не только Трамп сейчас занимается пиратством: западные страны давно уже игнорируют нормы морского права. Поэтому давление на суда РФ может усилиться, чтобы не позволить нам извлечь из ситуации максимум пользы», — пояснил эксперт.

Мирзаян полагает, что в краткосрочной перспективе продолжение блокады Ормуза и возврат к высоким ценам на нефть окажется на руку России. Однако в долгосрочной выгоду получит только одно государство — Израиль.

«Израиль открыто работает на хаос в Персидском заливе, он ему нужен и рассматривается как необходимый процесс для выживания страны. Его выгода хотя бы в том, что дальнейшая эскалация при полном срыве переговоров и возврате к боевым действиям чревата тем, что у Трампа не останется вариантов, кроме полномасштабной атаки на Иран», — сказал американист.

Коротченко в свою очередь напомнил: РФ заинтересована в скорейшем разрешении конфликта вокруг Ирана — это официальная позиция Москвы, поэтому никаких выгод российская сторона не ищет. Главным бенефициаром конфликта, по мнению аналитика, остаются США.

«Хаос ставит Европу в прямую зависимость от поставок американской нефти и СПГ. Вся эта ситуация, хотя она политически не совсем комфортна для Трампа, с геополитической точки зрения работает на укрепление позиций экономики США. Американцы ничего от этого не проигрывают. Проигрывают только их союзники по Евросоюзу, на которых Трампу, откровенно говоря, наплевать», — заключил собеседник.

