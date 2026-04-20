Индия нарастит заказы на модернизированную версию российских Су-57

20 апреля 2026 в 17:25

MWM: Индия расширит заказы на Су-57М1 после получения первых 40 истребителей

Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177» в Жуковском Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177» в Жуковском Фото: Нина Падалко /РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Индия, вероятно, расширит заказы на российские самолеты пятого поколения Су-57М1 с двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»), сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на источник. Речь идет об усовершенствованной версии боевого самолета Су-57.

Как пишет издание, лицензионное производство может начаться после поставки первых 40 машин, выпущенных в России. В журнале отметили, что аналогично Индия поступала и с контрактом на Су-30МКИ.

Ожидается, что Су-57М1 с новым двигателем сможет превзойти американский F-22 и сравниться с китайским J-20 по суммарной тяге, говорится в публикации. При этом снизятся требования к обслуживанию и улучшится готовность к эксплуатации.

В MWM также отметили, что истребитель получит обновленный фюзеляж, улучшенную малозаметность и новый радар. Вариант, адаптированный под индийские требования с креслом второго пилота и местной авионикой, может конкурировать с базовым Су-57 на экспортных рынках, заключает автор материала.

Ранее сообщалось, что учебно-боевые самолеты Як-130, замеченные в небе над Тегераном, могут свидетельствовать о подготовке иранских пилотов к получению новых российских истребителей. По мнению СМИ, эти машины стали самыми современными в иранском авиапарке, поступившими из РФ за последние 35 лет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

