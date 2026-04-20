Индия нарастит заказы на модернизированную версию российских Су-57 MWM: Индия расширит заказы на Су-57М1 после получения первых 40 истребителей

Индия, вероятно, расширит заказы на российские самолеты пятого поколения Су-57М1 с двигателями АЛ-51Ф-1 («изделие 30»), сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на источник. Речь идет об усовершенствованной версии боевого самолета Су-57.

Как пишет издание, лицензионное производство может начаться после поставки первых 40 машин, выпущенных в России. В журнале отметили, что аналогично Индия поступала и с контрактом на Су-30МКИ.

Ожидается, что Су-57М1 с новым двигателем сможет превзойти американский F-22 и сравниться с китайским J-20 по суммарной тяге, говорится в публикации. При этом снизятся требования к обслуживанию и улучшится готовность к эксплуатации.

В MWM также отметили, что истребитель получит обновленный фюзеляж, улучшенную малозаметность и новый радар. Вариант, адаптированный под индийские требования с креслом второго пилота и местной авионикой, может конкурировать с базовым Су-57 на экспортных рынках, заключает автор материала.

Ранее сообщалось, что учебно-боевые самолеты Як-130, замеченные в небе над Тегераном, могут свидетельствовать о подготовке иранских пилотов к получению новых российских истребителей. По мнению СМИ, эти машины стали самыми современными в иранском авиапарке, поступившими из РФ за последние 35 лет.