20 апреля 2026 в 18:44

Мерц высказался о возможной военной интервенции США на Кубу

Мерц заявил, что у США нет оснований для военной интервенции на Кубу

Фридрих Мерц Фото: Neele Janssen/IMAGO/Global Look Press
Куба не представляет угрозы для других стран, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая против возможной военной операции США в отношении Острова Свободы. Он указал на отсутствие оснований для такого шага, несмотря на «коммунистический режим» Гаваны, передает телеканал Phoenix.

Нет никаких очевидных оснований для вторжения на Кубу. Несмотря на все проблемы, с которыми эта страна сталкивается во внутренней политике при коммунистическом режиме, Куба не представляет никакой видимой угрозы для третьих стран за ее пределами, — заявил Мерц.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что США оказывают серьезное давление на Кубу и запугивают Никарагуа. По его словам, Соединенные Штаты также давят на другие страны Западного полушария, осмелившиеся иметь собственные взгляды на выбор модели развития и внешних партнеров.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединенным Штатам понадобится несколько месяцев для подготовки к боевым действиям против Кубы. По его словам, в настоящее время американские военные ресурсы сосредоточены главным образом на Ближнем Востоке.

