20 апреля 2026 в 20:08

Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России

FAW решил отозвать 14 тыс. грузовиков из России в Китай

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Китайский автопроизводитель FAW решил отозвать из России 14,1 тыс. грузовиков модели СА4180, сообщает Росстандарт. Причина — устранение документарных нарушений, диагностика и замена ряда комплектующих.

Отзыву подлежат 14 099 грузовиков FAW типа CA4180. Из них 6579 автомобилей не встали на государственный регистрационный учет (VIN-коды транспортных средств прилагаются), 7521 автомобиль уже реализован в период с июня 2023 года по июль 2025 года (VIN-коды транспортных средств прилагаются), — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на машинах проведут диагностику тормозных камер и при необходимости заменят их вместе с энергоаккумуляторами. Также проверят состояние выхлопной системы — глушители могут заменить. Кроме того, будет произведена замена многофункционального подрулевого переключателя (управление ближним и дальним светом) и блока управления кондиционером.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили производство электромобилей UMO на заводе «Москвич». Выпуском машин займется компания EVM. Первый вице-премьер отметил, что автомобили обеспечат элементами ИИ, и добавил, что их смогут использовать как таксопарки, так и частные лица.

