Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России

Китайский автопроизводитель FAW решил отозвать из России 14,1 тыс. грузовиков модели СА4180, сообщает Росстандарт. Причина — устранение документарных нарушений, диагностика и замена ряда комплектующих.

Отзыву подлежат 14 099 грузовиков FAW типа CA4180. Из них 6579 автомобилей не встали на государственный регистрационный учет (VIN-коды транспортных средств прилагаются), 7521 автомобиль уже реализован в период с июня 2023 года по июль 2025 года (VIN-коды транспортных средств прилагаются), — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на машинах проведут диагностику тормозных камер и при необходимости заменят их вместе с энергоаккумуляторами. Также проверят состояние выхлопной системы — глушители могут заменить. Кроме того, будет произведена замена многофункционального подрулевого переключателя (управление ближним и дальним светом) и блока управления кондиционером.

