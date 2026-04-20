20 апреля 2026 в 20:13

Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке

Драка школьников переросла в массовую перестрелку в США

Запланированная драка школьников переросла в перестрелку в городе Уинстон-Сейлем в американском штате Северная Каролина, сообщает местное полицейское управление в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Изначально в поединке должны были сойтись два подростка. При стрельбе двое погибли, несколько получили огнестрельные ранения.

На данный момент мы подтвердили, что двое несовершеннолетних договорились встретиться в парке, чтобы подраться. <...> Несколько человек — как пострадавших, так и подозреваемых — установлены и найдены, — сказано в сообщении.

Ранее восемь несовершеннолетних стали жертвами стрельбы в американском городе Шривпорт в штате Луизиана. Подозреваемый в нападении угнал автомобиль и попытался скрыться, но был ликвидирован полицейскими во время преследования.

До этого в турецком городе Кахраманмараш при нападении на школу погибла учительница математики. Женщина пыталась защитить детей. Стрельбу открыл ученик восьмого класса. Согласно предоставленным данным, жертвами трагедии стали девять человек, из них восемь — ученики. В больницу попали 13 раненых.

США
перестрелки
школьники
смерти
