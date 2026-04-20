20 апреля 2026 в 20:03

Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы

Жителя Ульяновской области арестовали за отправку интимных фото школьнице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жителя Ульяновской области арестовали по подозрению в отправке интимных снимков 13-летней школьнице, сообщила пресс-служба МВД России. Он также требовал от подростка аналогичные фотографии. Мужчине предъявили обвинение в развратных действиях в отношении девочки.

Неоднократно судимый житель Новоспасского района инициировал в соцсети переписку интимного характера с 13-летней жительницей Подмосковья: он отправлял школьнице фотографии непристойного содержания и принуждал ее присылать ему аналогичные снимки, — сказано в сообщении.

Ранее суд Челябинска вынес приговор 21-летнему местному жителю, который несколько раз изнасиловал свою несовершеннолетнюю кузину. Правда выяснилась, когда мать девочки нашла в ее телефоне компрометирующую переписку с родственником, после чего обратилась в полицию.

В Москве до этого электрика задержали по делу о педофилии из-за случайно оброненной им флешки. Мужчина пришел в гости к бывшей жене и забыл у нее в квартире накопитель. Женщина из любопытства решила изучить содержимое флешки и обнаружила порнозапись с участием внучки.

