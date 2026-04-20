Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников

Таиланд сократит длительность безвизового режима из-за мошенников до 30 дней

Сихасак Пхуангкеткеу Сихасак Пхуангкеткеу Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press
Таиланд сокращает продолжительность безвизового режима с 60 до 30 дней для борьбы с онлайн-мошенничеством, заявил вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу, передает корреспондент ТАСС. По его словам, это позволит разорвать финансовые связи онлайн-мошенников и транснациональных преступников.

Что касается туризма, то мы рады нашим гостям. Однако я уверен, что 30 дней достаточно. Мы заметили, что есть люди, которые злоупотребляют 60-дневным безвизовым режимом, приезжая сюда с другими целями. Нет никаких проблем, если вы — турист, предпочитающий комфортный отдых. Мы оказываем каждому приезжающему радушный прием, — сказал он.

Согласно данным, собранным правительственным комитетом по визовой политике, примерно 90% туристов, приезжающих в Таиланд, остаются в стране на срок до 30 дней. В марте Пхуангкеткеу сообщил о намерении предложить правительству сократить безвизовый период для граждан из более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим между Россией и КНР было бы предпочтительнее продлить на постоянной основе. По словам дипломата, действующее соглашение принесло взаимную выгоду обеим странам.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

