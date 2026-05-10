Россиянин исчез на Пхукете после странного звонка родным из полиции

Житель Ростовской области пропал на Пхукете, сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтера Светлану Шерстобоеву. Перед исчезновением он связался с родными из полиции и попросил денег.

Волонтер рассказала, что 34-летний Валех Гасанов проживал в Таиланде более года. Незадолго до пропажи он сообщил матери, что познакомился с местной девушкой.

2 мая Валех позвонил Валентине из полицейского участка и сказал, что с него требуют штраф 5–10 тыс. батов (11–23 тыс. рублей. — NEWS.ru), которых у него при себе нет. За что арестовали, сказать не успел — разъединили, — рассказала Шерстобоева.

Женщина перевела запрошенную сумму, после чего Гасанов перестал выходить на связь. Его местонахождение остается неизвестным.

