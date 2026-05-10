День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 18:33

Россиянин исчез на Пхукете после странного звонка родным из полиции

Россиянин пропал на Пхукете после звонка из полиции с просьбой перевести деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Ростовской области пропал на Пхукете, сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтера Светлану Шерстобоеву. Перед исчезновением он связался с родными из полиции и попросил денег.

Волонтер рассказала, что 34-летний Валех Гасанов проживал в Таиланде более года. Незадолго до пропажи он сообщил матери, что познакомился с местной девушкой.

2 мая Валех позвонил Валентине из полицейского участка и сказал, что с него требуют штраф 5–10 тыс. батов (11–23 тыс. рублей. — NEWS.ru), которых у него при себе нет. За что арестовали, сказать не успел — разъединили, — рассказала Шерстобоева.

Женщина перевела запрошенную сумму, после чего Гасанов перестал выходить на связь. Его местонахождение остается неизвестным.

Ранее тело россиянки обнаружили на территории Института ботаники в Ереване. Правоохранители рассматривают версию убийства. Накануне вечером охранник учреждения на улице Ачаряна совершал плановый обход и заметил труп. Он незамедлительно вызвал полицию.

До этого российская модель впала в кому после тяжелого дорожно-транспортного происшествия на мотобайке на Пхукете. Девушка получила черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, а также перелом ноги.

Азия
Таиланд
Пхукет
пропавшие
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.