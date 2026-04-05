Посол сделал громкое заявление о безвизовом режиме между Россией и Китаем

Посол сделал громкое заявление о безвизовом режиме между Россией и Китаем Посол КНР в Москве выступил за бессрочное продление безвиза между странами

Безвизовый режим между Россией и Китаем предпочтительнее продлить навсегда, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, соглашение между государствами пошло на пользу обеим сторонам.

Я надеюсь, что навсегда, — отметил он.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка может изменить визовые правила для россиян. По новому регламенту наши граждане смогут находиться на острове до полугода.

До этого почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто д'Агостино сообщил, что россияне, собирающиеся в Италию, смогут оформить электронные визы уже с 1 июня этого года. По его словам, новый формат ускорит получение разрешительных документов. Д'Агостино добавил, что Италия готова побороться за российского туриста, который из-за бюрократических препон стал все чаще выбирать другие направления.

Также сообщалось, что футболисты и болельщики сталкиваются с визовыми ограничениями перед чемпионатом мира 2026 года. Гражданам ряда стран для получения туристической визы требуется внести залог в размере $15 тыс. (1,2 млн рублей). При этом исключения для участников турнира прямо не прописаны.