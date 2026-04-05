Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 11:44

Посол сделал громкое заявление о безвизовом режиме между Россией и Китаем

Посол КНР в Москве выступил за бессрочное продление безвиза между странами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Безвизовый режим между Россией и Китаем предпочтительнее продлить навсегда, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, соглашение между государствами пошло на пользу обеим сторонам.

Я надеюсь, что навсегда, — отметил он.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка может изменить визовые правила для россиян. По новому регламенту наши граждане смогут находиться на острове до полугода.

До этого почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто д'Агостино сообщил, что россияне, собирающиеся в Италию, смогут оформить электронные визы уже с 1 июня этого года. По его словам, новый формат ускорит получение разрешительных документов. Д'Агостино добавил, что Италия готова побороться за российского туриста, который из-за бюрократических препон стал все чаще выбирать другие направления.

Также сообщалось, что футболисты и болельщики сталкиваются с визовыми ограничениями перед чемпионатом мира 2026 года. Гражданам ряда стран для получения туристической визы требуется внести залог в размере $15 тыс. (1,2 млн рублей). При этом исключения для участников турнира прямо не прописаны.

Россия
Азия
Китай
безвизовый режим
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.