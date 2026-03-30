30 марта 2026 в 14:30

Россиянам станет легче попасть в Италию

Италия перейдет на электронные визы для россиян с 1 июня этого года

Россияне, собирающиеся в Италию, смогут оформить электронные визы уже с 1 июня этого года, заявил почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто д`Агостино. По его словам, которые приводит E1.RU, новый формат ускорит получение разрешительных документов. Д`Агостино добавил, что Италия готова побороться за российского туриста, который из-за бюрократических препон стал все чаще выбирать другие направления.

Электронная виза не освобождает от того, что нужно предоставить документы в визовом центре и через итальянское консульство, но будет облегчать процесс предоставления [документов] и сроки. Сейчас ожидание и даже доступ к нашим визовым центрам очень проблематичный. Люди жалуются, потому что нужно ждать несколько месяцев, — рассказал консул.

Ранее Россия призвала США отменить визовые ограничения для российских граждан. Российская сторона рассчитывает, что американские власти пересмотрят визовую политику в преддверии чемпионата мира по футболу. В дипведомстве указали, что российские дети вынуждены получать визы в Казахстане или Польше. В то же время американские подростки без препятствий посещают Россию и отдыхают в «Артеке».

