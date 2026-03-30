США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026

Футболисты и болельщики сталкиваются с визовыми ограничениями перед чемпионатом мира 2026 года, передает The Athletic. Власти США ужесточили правила, что уже привело к отказам во въезде для игроков и дополнительным требованиям.

Гражданам ряда стран для получения туристической визы требуется внести залог в размере $15 тыс. (1,2 млн рублей). При этом исключения для участников турнира прямо не прописаны.

Полный запрет на въезд в США распространяется на граждан Афганистана, Буркина-Фасо, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Лаоса, Ливии, Мали, Мьянмы, Нигера, Сьерра-Леоне, Сомали, Судана, Южного Судана, Сирии, Йемена, а также владельцев паспортов Палестинской администрации.

Частичные ограничения действуют для граждан Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Бурунди, Кубы, Доминики, Габона, Гамбии, Кот-д’Ивуара, Малави, Мавритании, Сенегала, Танзании, Тонги, Того, Венесуэлы, Замбии и Зимбабве.

Дополнительные визовые требования, включая обязательный залог до $15 тыс., введены для граждан Алжира, Кабо-Верде, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Туниса, которые планируют въезд в США на период проведения турнира.

ФИФА пытается добиться послаблений для сборных, тренеров и официальных лиц, однако, как отмечается, возможные уступки не затронут болельщиков и родственников игроков. Представитель Госдепартамента заявил, что ко всем заявителям применяются одинаковые правила, а решения принимаются индивидуально.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о готовности России протянуть руку помощи и занять место сборной Ирана на чемпионате мира — 2026. При этом он отметил, что данный сценарий — «что-то из области фантастики».