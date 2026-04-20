20 апреля 2026 в 19:45

Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках

В Петербурге мошенники начали клеить фейковые QR-коды на парковках

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
На парковках Санкт-Петербурга мошенники начали расклеивать поддельные QR-коды, сообщили в пресс-службе городского центра управления парковками. Знаки наносят на информационные таблички прямо поверх настоящих кодов.

Городские власти предупредили, что оплатить парковку через QR-коды на щитах невозможно — такой функции просто не существует. Оригинальные коды ведут только на официальный сайт организации, где можно ознакомиться с правилами и способами оплаты.

Фальшивые же ссылки могут перенаправлять автовладельцев на сайты, созданные для хищения личных данных. Автомобилистов призвали перед сканированием проверять, не наклеен ли код поверх другого.

На данный момент специалисты проверяют парковочные зоны по всему городу, чтобы выявить и удалить все подделки. Личности тех, кто расклеивает фальшивые коды, устанавливают с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что в мессенджерах активизировались мошенники, создающие поддельные чаты соседей и действующие от имени жилищно-коммунальных служб. Аферисты предлагают жителям подписать петицию, а затем просят перейти в «официальный чат-бот» или пройти авторизацию.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
