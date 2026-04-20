20 апреля 2026 в 19:19

В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник

Miyanichi: в Японии померанский шпиц впервые стал полицейским псом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Японии померанский шпиц впервые в истории поступил на службу в полицию, пишет издание Miyanichi. Пес по кличке Хаку сумел обойти в испытаниях и тестах 51 собаку, включая немецких овчарок и других представителей более мощных пород.

В задачи четырехлетнего шпица входит поиск пропавших людей и выслеживание преступников, отметили в полиции. Правоохранители считают, что миловидная внешность пса является только плюсом, поскольку в городских условиях он не будет пугать граждан.

По данным местных СМИ, Хаку уже приступил к патрулированию в префектуре Тиба. Его небольшие размеры и отличное обоняние позволяют эффективно работать в густонаселенных кварталах и парках, где крупные служебные собаки могут чувствовать себя некомфортно. В полиции выразили надежду, что пример Хаку вдохновит брать на службу и другие маленькие породы, которые раньше не рассматривались всерьез в правоохранительных органах.

Ранее китайский техногигант Tencent Video запустил платный стриминг Pet TV для домашних собак и кошек, просмотр которого положительно влияет на их поведение и нервную систему. Сервис открылся 20 марта для владельцев VIP-подписки за 25 юаней (293 рубля) в месяц. В библиотеке канала есть ролики, адаптированные под разные породы, например для лабрадоров и мопсов.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

