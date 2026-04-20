Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России Экс-мэр Ярославля Урлашов вернется в политику с особой программой для России

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывший срок по обвинению в коррупции, намерен вернуться в политику, сообщает РИА Новости. По его словам, он подготовил программу развития России с говорящим названием «Программа счастья».

Политика — это влияние. Я собираюсь быть человеком, который влияет на ситуацию. <...> Для того чтобы влиять на ситуацию, не обязательно быть депутатом, губернатором, министром и так далее, — отметил экс-мэр.

По словам Урлашова, программа вырабатывалась и дорабатывалась им в течение всех 12,5 года заключения. Он также напомнил, что из-за судимости не может занимать государственные должности. При этом Урлашов назвал себя демократом и патриотом.

