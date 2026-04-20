Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России

Экс-мэр Ярославля Урлашов вернется в политику с особой программой для России

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывший срок по обвинению в коррупции, намерен вернуться в политику, сообщает РИА Новости. По его словам, он подготовил программу развития России с говорящим названием «Программа счастья».

Политика — это влияние. Я собираюсь быть человеком, который влияет на ситуацию. <...> Для того чтобы влиять на ситуацию, не обязательно быть депутатом, губернатором, министром и так далее, — отметил экс-мэр.

По словам Урлашова, программа вырабатывалась и дорабатывалась им в течение всех 12,5 года заключения. Он также напомнил, что из-за судимости не может занимать государственные должности. При этом Урлашов назвал себя демократом и патриотом.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала проблему обезлюживания территорий стратегической угрозой для России. По ее мнению, необходимо добиваться равномерного расселения людей по всей стране, чтобы избежать перенаселения в нескольких крупных городах. Такой подход позволит строить просторные дома рядом с родными местами и будет способствовать созданию больших семей.

«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
