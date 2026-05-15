Мошенники обманули российских военных на 20 млн рублей

Мошенники похитили почти 20 млн рублей у военных в Приморье

Почти 20 млн рублей были похищены у военнослужащих в Приморье через схему с кабальными договорами займа и завышенными процентными ставками, сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, фигуранты дела действовали в составе организованной группы на протяжении почти 12 лет.

Следствие считает, что с мая 2014 года по февраль 2026 года участники ОПГ навязывали военнослужащим договоры займа с физическими лицами, объясняя это невозможностью получения средств через микрофинансовые организации. В документах указывались суммы, значительно превышающие фактически переданные деньги, процентные ставки были выше установленных законом.

От противоправных действий пострадали 35 граждан. Общая сумма причиненного ущерба составила 19,5 млн рублей, при этом злоумышленники намеревались похитить 30 млн рублей, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что на имущество трех фигурантов стоимостью более 53 млн рублей наложен арест. Обвиняемым вменяются часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающие ответственность за покушение на мошенничество и мошенничество в крупном и особо крупном размерах.

Ранее специалисты Роскачества сообщили о новой мошеннической схеме, направленной на выпускников перед ЕГЭ, которая позволяет злоумышленникам получать деньги дважды. Речь идет о комбинированной тактике: сначала подростков заманивают обещанием «ответов», а затем продают им платную подготовку вместо них.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

