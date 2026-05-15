Мошенники обманули российских военных на 20 млн рублей

Мошенники похитили почти 20 млн рублей у военных в Приморье

Почти 20 млн рублей были похищены у военнослужащих в Приморье через схему с кабальными договорами займа и завышенными процентными ставками, сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, фигуранты дела действовали в составе организованной группы на протяжении почти 12 лет.

Следствие считает, что с мая 2014 года по февраль 2026 года участники ОПГ навязывали военнослужащим договоры займа с физическими лицами, объясняя это невозможностью получения средств через микрофинансовые организации. В документах указывались суммы, значительно превышающие фактически переданные деньги, процентные ставки были выше установленных законом.

От противоправных действий пострадали 35 граждан. Общая сумма причиненного ущерба составила 19,5 млн рублей, при этом злоумышленники намеревались похитить 30 млн рублей, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что на имущество трех фигурантов стоимостью более 53 млн рублей наложен арест. Обвиняемым вменяются часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающие ответственность за покушение на мошенничество и мошенничество в крупном и особо крупном размерах.

