Россиянам назвали лучшие направления для путешествий в июне Доцент Щербаченко: в июне лучше всего посетить курорты Пятигорска и Ессентуков

В июне россиянам стоит обратить внимание на курорты Пятигорска и Ессентуков, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в первый месяц лета также можно посетить Самару и Казань.

Планирование поездки — дело увлекательное, и для каждого направления в июне найдется что-то особенное. Отдых на неделю на двоих, включая билеты на самолет, проживание в трехзвездочном отеле с завтраком и дополнительные расходы, обойдется в различных городах по-разному. Ессентуки — курорт, известный своими лечебными парками и бюветами. Вояж обойдется в 127–139 тыс. рублей. На поездку в Пятигорск — главное литературное направление Кавказа — понадобится 120–132 тыс. рублей. Обязательно поднимитесь на гору Машук, посетите места из романа «Герой нашего времени», — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что стоимость поездки в Санкт-Петербург составит 85–97 тыс. рублей. По словам доцента, в июне город особенно прекрасен благодаря знаменитым белым ночам. Эксперт также добавил, что отдохнуть в Нижнем Новгороде, историческом центре России, можно за 120–132 тыс. рублей.

Самара встретит гостей своей знаменитой набережной и интересными городскими инициативами. В июне город станет культурной столицей Поволжья. Поездка обойдется в 90–102 тыс. рублей. Казань, в свою очередь, прекрасна в любое время года, а первый месяц лета — это отличный период, чтобы насладиться ее многоликостью. Отдохнуть там можно за 90–102 тыс. рублей. Чуть больше придется потратить на отпуск в Калининграде. Июнь — идеальное время, чтобы исследовать уникальное наследие Кенигсберга, — уточнил Щербаченко.

Он заключил, что также можно рассмотреть вариант с курортной классикой — Сочи. По словам доцента, уже с 1 июня в городе начинается работа всех пляжей и туристических маршрутов. Щербаченко отметил, что в этом случае на недельный отпуск придется потратить 110–121 тыс. рублей.

Ранее руководитель турфирмы Наталия Ансталь посоветовала путешественникам, отправляющимся в поездку в одиночку, хранить деньги и украшения в чемодане с кодовым замком. По ее словам, многие туристы сталкивались с пропажей наличных из номерных сейфов.