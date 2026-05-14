Жительницу Находки осудили за хищение 213 млн рублей у 950 человек

Жительницу Находки осудили за хищение 213 млн рублей у 950 человек

Жительница Находки признана виновной в мошенничестве с ущербом более 213 млн рублей, сообщает прокуратура Приморского края. Суд приговорил ее к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 900 тыс. рублей.

Установлено, что жительница города Находки под видом оказания финансовых услуг населению мошенническим путем похитила у более 950 граждан более 213 миллионов рублей. Суд назначил виновной наказание в виде 8,5 года лишения свободы со штрафом в сумме 900 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Осужденная признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму свыше 213 млн рублей. На имущество фигурантки наложен арест.

Во время рассмотрения уголовного дела установлено, что часть похищенных средств была направлена на покупку автомобиля Infiniti QX 56, который женщина оформила на себя. Позднее, пытаясь избежать ареста имущества и материальной ответственности, она формально продала автомобиль своему родственнику.

Прокурор Находки обратился в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным для последующей реализации автомобиля и выплаты компенсаций потерпевшим. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Ранее пресс-служба МВД по Тверской области сообщила, что жительница Вышнего Волочка стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, так как четыре года получала пособия на вымышленного ребенка. В частности, она предоставила в МФЦ фиктивное свидетельство о рождении ребенка. Документ был получен в органах ЗАГС в Москве на основании заявления лица, якобы присутствовавшего при домашних родах.