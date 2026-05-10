День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 18:15

Россиянка выдумала ребенка ради получения пособий

Жительница Вышнего Волочка четыре года получала пособия на вымышленного ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Вышнего Волочка стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, так как четыре года получала пособия на вымышленного ребенка, передает пресс-служба МВД по Тверской области. В частности, она предоставила в МФЦ фиктивное свидетельство о рождении ребенка. Документ был получен в органах ЗАГС в Москве на основании заявления лица, якобы присутствовавшего при домашних родах.

Мошенническая схема позволила лжематери с июля 2022 по апрель 2026 года незаконно получать пособия и другие социальные выплаты на вымышленного ребенка, и похитив таким образом не менее 600 тыс. рублей, выделенных по национальному проекту «Демография», — сказано в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае начался суд над мужчиной, обвиняемым в жестоком обращении с собственными детьми. По версии следствия, он годами истязал восьмилетнюю дочь и десятилетнего сына. Фигурант дела является вдовцом и не раз лишался родительских прав. Однако он забирал детей обратно, чтобы продолжать получать на них пособия, при этом официально нигде не работая.

Тверская область
мошенничество
пособия
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.