Россиянка выдумала ребенка ради получения пособий

Жительница Вышнего Волочка стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, так как четыре года получала пособия на вымышленного ребенка, передает пресс-служба МВД по Тверской области. В частности, она предоставила в МФЦ фиктивное свидетельство о рождении ребенка. Документ был получен в органах ЗАГС в Москве на основании заявления лица, якобы присутствовавшего при домашних родах.

Мошенническая схема позволила лжематери с июля 2022 по апрель 2026 года незаконно получать пособия и другие социальные выплаты на вымышленного ребенка, и похитив таким образом не менее 600 тыс. рублей, выделенных по национальному проекту «Демография», — сказано в сообщении.

