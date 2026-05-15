Фестиваль «Традиции и современность» объединит художников разных стран

В Москве в Гостином Дворе с 11 по 14 июня пройдет международный фестиваль «Традиции и современность», который объединит более 80 галерей и независимых художников из Азии, Африки и Европы. Участники представят работы из России, Турции, Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Франции, Конго, Болгарии, Ирана, Ирака, Ливии и других стран. Экспозиция включит в себя восемь направлений: живопись, скульптуру, фотографию, цифровое и прикладное искусство, инсталляцию, музейное и ювелирное дело.

Фестиваль представляет собой платформу культурной дипломатии. Мы создаем среду, в которой люди из разных стран вступают в диалог, находят точки соприкосновения, формируют профессиональные связи. Сегодня особенно важно говорить на языке искусства. Он объединяет, укрепляет доверие, позволяет чувствовать себя частью большого культурного мира. Мы последовательно расширяем границы проекта, открывая новые направления и поддерживая признанных мастеров и молодых авторов, — подчеркнула вице-президент фестиваля Юлия Медникова.

Главным событием фестиваля станет вручение премии «Вера» — бронзовой статуэтки в области изобразительного искусства. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет отборочный этап конкурса «Космическая гавань». Молодые участники представят проекты городов на воде: автономных платформ для жизни, работы и исследований.

При поддержке МИД России, Россотрудничества и департамента культуры Москвы фестиваль нацелен на культурный обмен, поддержку современного искусства и поиск новых имен. В его деловую и просветительскую программу войдут открытые лекции для начинающих коллекционеров, круглый стол по авторскому праву и дискуссия о связи искусства и технологий. Для семей с детьми проведут творческие мастер-классы.

