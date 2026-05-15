День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 10:17

Фестиваль «Традиции и современность» объединит художников разных стран

Фото: Пресс-служба фестиваля «Традиции и современность»
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве в Гостином Дворе с 11 по 14 июня пройдет международный фестиваль «Традиции и современность», который объединит более 80 галерей и независимых художников из Азии, Африки и Европы. Участники представят работы из России, Турции, Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Франции, Конго, Болгарии, Ирана, Ирака, Ливии и других стран. Экспозиция включит в себя восемь направлений: живопись, скульптуру, фотографию, цифровое и прикладное искусство, инсталляцию, музейное и ювелирное дело.

Фестиваль представляет собой платформу культурной дипломатии. Мы создаем среду, в которой люди из разных стран вступают в диалог, находят точки соприкосновения, формируют профессиональные связи. Сегодня особенно важно говорить на языке искусства. Он объединяет, укрепляет доверие, позволяет чувствовать себя частью большого культурного мира. Мы последовательно расширяем границы проекта, открывая новые направления и поддерживая признанных мастеров и молодых авторов, — подчеркнула вице-президент фестиваля Юлия Медникова.

Главным событием фестиваля станет вручение премии «Вера» — бронзовой статуэтки в области изобразительного искусства. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет отборочный этап конкурса «Космическая гавань». Молодые участники представят проекты городов на воде: автономных платформ для жизни, работы и исследований.

При поддержке МИД России, Россотрудничества и департамента культуры Москвы фестиваль нацелен на культурный обмен, поддержку современного искусства и поиск новых имен. В его деловую и просветительскую программу войдут открытые лекции для начинающих коллекционеров, круглый стол по авторскому праву и дискуссия о связи искусства и технологий. Для семей с детьми проведут творческие мастер-классы.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы откроется выставка «Северный морской путь: 500 лет покорения Арктики». Экспозиция будет доступна с 15 мая до 12 июля в мультимедийном пространстве «Большая страна». Проект проиллюстрирует путь по формированию Севморпути длиной в пять столетий.

Общество
Москва
фестивали
Искусство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи привели неутешительные данные после атаки ВСУ российский регион
Почему не работает Telegram сегодня, 15 мая: замедление, когда заблокируют
СК принял важное решение после атаки ВСУ на Рязанскую область
В Петербурге пройдет концерт в честь 50-летия Алексея Горшенева
Раскрыто, где похоронят Богуславскую
Лавров указал на попытки Запада подмять под себя Армению
Самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся
Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара
В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто
Лавров пообещал обсудить перетягивание Армении на свою орбиту Западом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 мая: где сбои в России
Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай
«Не будем бегать и умолять»: Лавров предупредил Европу о переговорах
Лавров публично унизил европейских псевдопереговорщиков по Украине
Лавров указал, к чему скатился интерес США в ситуации с Ираном
Лавров объяснил, какую проверку Путин устроил политикам ЕС
Лавров раскрыл план БРИКС по «спасению» G20 от Запада
Финэксперт предостерегла от банковских переводов за услуги несамозанятым
Доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59%
Россиянам назвали лучшие направления для путешествий в июне
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.