15 мая 2026 в 10:49

Издательство «Комсомольская правда» выпустило книгу о ВОВ

Владимир Долматов
Издательство «Комсомольская правда» представило сборник архивных документов, фронтовых сводок и оперативных материалов, охватывающий период Великой Отечественной войны «От Советского информбюро. 1941-1945», сообщает KP.RU. Автором-составителем книги выступил историк и публицист Владимир Долматов.

Сегодня часто наши победы замалчиваются или перевираются. Против нас идет информационная война. В сборнике вы найдете правдивые ответы на разные вопросы о Великой Отечественной войне, — заявил публицист.

Он отметил, что в книге немного текста, однако на страницах приведены документы и фотографии, которые, по словам Долматова, имеют не меньшее значение. Автор подчеркнул, что такой формат также сможет привлечь больше молодых людей.

Ранее сообщалось, что главный редактор RT Маргарита Симоньян обнаружила, что ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» попала в топ-5 бестселлеров в жанре антиутопии и заняла место наравне с такими классиками литературы, как Джордж Оруэлл и Евгений Замятин. Она отметила, что польщена высокой оценкой, но удивлена решением рецензентов о жанровой принадлежности ее работы.

