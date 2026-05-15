Издательство «Комсомольская правда» выпустило книгу о ВОВ

Издательство «Комсомольская правда» представило сборник архивных документов, фронтовых сводок и оперативных материалов, охватывающий период Великой Отечественной войны «От Советского информбюро. 1941-1945», сообщает KP.RU. Автором-составителем книги выступил историк и публицист Владимир Долматов.

Сегодня часто наши победы замалчиваются или перевираются. Против нас идет информационная война. В сборнике вы найдете правдивые ответы на разные вопросы о Великой Отечественной войне, — заявил публицист.

Он отметил, что в книге немного текста, однако на страницах приведены документы и фотографии, которые, по словам Долматова, имеют не меньшее значение. Автор подчеркнул, что такой формат также сможет привлечь больше молодых людей.

