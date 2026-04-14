14 апреля 2026 в 18:58

Симоньян удивилась рецензиям на свой роман

Роман Симоньян попал в топ-5 бестселлеров в жанре антиутопии

Маргарита Симоньян
Главный редактор RT и журналистки Маргариты Симоньян с удивлением обнаружила, что ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» попала в топ-5 бестселлеров в жанре антиутопии, и заняла место наравне с такими классиками литературы как Джордж Оруэлл и Евгений Замятин. В своем блоге в МАХ она отметила, что польщена высокой оценкой, но удивлена решением рецензентов о жанровой принадлежности ее работы.

Не знаю, почему мой роман прозвали «антиутопией» (он скорее наоборот), но мог ли я, босоногим мальчишкой, мечтать, что окажусь в такой компании, — добавила Симоньян.

Ее книга соседствует с такими литературными шедеврами как «1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, «Мы» Евгения Замятина и «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, по версии сети книжных магазинов «Читай город».

Ранее стало известно, что тираж романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг 170 тыс. экземпляров. В издательстве уточнили, что продажи книги продолжают расти. За эту книгу Симоньян удостоилась специального приза жюри национальной литературной премии «Слово». Сама журналистка назвала этот роман делом всей своей жизни.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей
Норвежский подросток угнал автобус и уехал в Швецию
«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО
Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО
«Прости засранца»: известный блогер дал совет разведенным мужчинам
Симоньян удивилась рецензиям на свой роман
Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей
Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках
Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины
«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила
На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии
Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции
«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет
Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика
Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО
Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей
Жену влиятельного европейского политика обвинили в коррупции
В России обрушились на Норвегию за «прикормку» для террора Зеленского
Военэксперт ответил, что скрывается за оборонным соглашением ФРГ и Украины
Суд подтвердил взыскание с экс-чиновников КЧР 141,5 млн рублей в доход РФ
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

