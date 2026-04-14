Симоньян удивилась рецензиям на свой роман

Главный редактор RT и журналистки Маргариты Симоньян с удивлением обнаружила, что ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» попала в топ-5 бестселлеров в жанре антиутопии, и заняла место наравне с такими классиками литературы как Джордж Оруэлл и Евгений Замятин. В своем блоге в МАХ она отметила, что польщена высокой оценкой, но удивлена решением рецензентов о жанровой принадлежности ее работы.

Не знаю, почему мой роман прозвали «антиутопией» (он скорее наоборот), но мог ли я, босоногим мальчишкой, мечтать, что окажусь в такой компании, — добавила Симоньян.

Ее книга соседствует с такими литературными шедеврами как «1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, «Мы» Евгения Замятина и «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, по версии сети книжных магазинов «Читай город».

Ранее стало известно, что тираж романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг 170 тыс. экземпляров. В издательстве уточнили, что продажи книги продолжают расти. За эту книгу Симоньян удостоилась специального приза жюри национальной литературной премии «Слово». Сама журналистка назвала этот роман делом всей своей жизни.