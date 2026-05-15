Лавров выразил надежду, что РФ и США подтвердят анкориджские договоренности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на подтверждение достигнутых в Анкоридже договоренностей. По его словам, лучше, чтобы это произошло «раньше, чем позже».

На Аляске, помимо духа, были достигнуты понимания, хотите даже — договоренности о базовых принципах урегулирования, которые были предложены США и поддержаны РФ. <...> Там были согласованы базовые принципы. Но есть еще немало вопросов, которые требуют более детального рассмотрения, и рассмотрение такое станет возможным, как только мы подтвердим аляскинские договоренности. Надеюсь, что это произойдет лучше раньше, чем позже, — сказал министр.

До этого Лавров заявил, что неспособность Вашингтона продвигать договоренности, достигнутые с Москвой на Аляске, не относится к проблемам России. Он напомнил, что Россия согласилась с предложениями США по итогам саммита в Анкоридже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение американскому лидеру Дональду Трампу нанести визит в Россию остается в силе. Официальное предложение приехать в Москву было озвучено главой РФ Владимиром Путиным во время прошлогоднего саммита в Анкоридже.