15 мая 2026 в 10:43

Лавров выразил надежду, что РФ и США подтвердят анкориджские договоренности

Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на подтверждение достигнутых в Анкоридже договоренностей. По его словам, лучше, чтобы это произошло «раньше, чем позже».

На Аляске, помимо духа, были достигнуты понимания, хотите даже — договоренности о базовых принципах урегулирования, которые были предложены США и поддержаны РФ. <...> Там были согласованы базовые принципы. Но есть еще немало вопросов, которые требуют более детального рассмотрения, и рассмотрение такое станет возможным, как только мы подтвердим аляскинские договоренности. Надеюсь, что это произойдет лучше раньше, чем позже, — сказал министр.

До этого Лавров заявил, что неспособность Вашингтона продвигать договоренности, достигнутые с Москвой на Аляске, не относится к проблемам России. Он напомнил, что Россия согласилась с предложениями США по итогам саммита в Анкоридже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение американскому лидеру Дональду Трампу нанести визит в Россию остается в силе. Официальное предложение приехать в Москву было озвучено главой РФ Владимиром Путиным во время прошлогоднего саммита в Анкоридже.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
