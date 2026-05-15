15 мая 2026 в 10:04

Раскрыта страна, которая помогла с обменом пленными между РФ и Украиной

Обмену пленными между Украиной и Россией поспособствовали ОАЭ

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Обмену военнопленными между Украиной и Россией поспособствовали Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что сейчас военные находятся в Белоруссии, где им окажут психологическую и медицинскую помощь.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, — сказано в сообщении.

Накануне, 14 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к обмену пленными между Россией и Украиной продолжается. По его словам, стороны занимались согласованием списков. Этот этап остается самым сложным в процессе, говорил он.

В ходе прошлого обмена пленными удалось вернуть в Россию семерых жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины. Тогда в Минобороны РФ уточняли, что все куряне будут доставлены домой.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что два российских офицера, которые более года назад попали в плен и считались пропавшими без вести, нашлись в украинском плену. По словам омбудсмена, были получены их фотографии, а также письма для родных и близких.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
