15 мая 2026 в 10:40

Лавров назвал соблюдение прав русскоязычных обязанностью Киева

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Соблюдение прав русскоязычных на Украине — обязанность Киева, а не условие урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи стран БРИКС в Нью-Дели. По его словам, Украина — единственная страна, где запрещен целый язык во всех сферах жизни.

Это (соблюдение прав русскоязычных. — NEWS.ru) не может быть одним из условий урегулирования. Это должно быть сделано без каких-либо взаимных уступок, а просто потому, что это обязанность Украины, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что киевские власти, начиная с государственного переворота на Украине в 2014 году, не были договороспособными. По его словам, никакого сюрприза в этом нет.

До этого Лавров отметил, что все больше проблем в дипломатии пытаются создать те, кто сделал из украинского президента Владимира Зеленского инструмент агрессии. Он добавил, что Запад уже начал действовать против России, вооружая Киев.

В конце апреля глава МИД России сообщил, что долгосрочное урегулирование на Украине невозможно без устранения первопричин украинского кризиса. По словам министра, речь идет о справедливом пути в решении конфликта.

