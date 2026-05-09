«Никакого сюрприза»: Лавров о бессмысленности диалога с нынешней Украиной Лавров заявил, что власти Киева никогда не были договороспособными

Киевские власти, начиная с государственного переворота на Украине в 2014 году, не были договороспособными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров информационной службе «Вести». По его словам, никакого сюрприза в этом нет.

Никогда, начиная с госпереворота, <...> продолжая минскими договоренностями, продолжая стамбульскими договоренностями <...>. Никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима [нет], — отметил руководитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что несдержанность и амбиции украинского президента Владимира Зеленского привели к спаду в отношениях Киева и Евросоюза. Аналитики напомнили о его требовании принять Украину в ЕС в начале 2027 года, на что ряд политиков, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ответили отказом.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что президент США Дональд Трамп окажет необходимое влияние на Киев для соблюдения режима прекращения огня. Представитель Кремля рассчитывает на дисциплинирующее воздействие американского лидера на украинскую сторону.