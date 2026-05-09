День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 18:19

В Европе признали усталость от несдержанности и амбиций Зеленского

Politico: амбиции Зеленского привели к спаду в отношениях ЕС и Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Несдержанность и амбиции украинского президента Владимира Зеленского привели к спаду в отношениях Киева и Евросоюза, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. При этом журналисты отметили, что страны ЕС по-прежнему закупают для Украины американское оружие.

В газете напомнили о требовании Зеленского принять Украину в ЕС в начале 2027 года, на что ряд политиков, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ответили отказом. По мнению журналистов, Киев не считает нужным постоянно благодарить Европу за помощь, так как действительно верит, что «защищает» континент.

Ранее венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фельди заявил, что неспособность Европы контролировать действия Зеленского в отношении России может привести к политической изоляции ЕС. По его словам, при сохранении нынешнего курса европейские лидеры рискуют углубить собственные проблемы.

До этого экс-пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что на Украине стало непатриотичным критиковать власть и высказываться о происходящем в стране. Она добавила, что это касается и выражения желания завершить конфликт.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Стало известно, кто и как изменил личность и судьбу Листьева
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.