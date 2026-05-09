В Европе признали усталость от несдержанности и амбиций Зеленского Politico: амбиции Зеленского привели к спаду в отношениях ЕС и Украины

Несдержанность и амбиции украинского президента Владимира Зеленского привели к спаду в отношениях Киева и Евросоюза, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. При этом журналисты отметили, что страны ЕС по-прежнему закупают для Украины американское оружие.

В газете напомнили о требовании Зеленского принять Украину в ЕС в начале 2027 года, на что ряд политиков, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ответили отказом. По мнению журналистов, Киев не считает нужным постоянно благодарить Европу за помощь, так как действительно верит, что «защищает» континент.

Ранее венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фельди заявил, что неспособность Европы контролировать действия Зеленского в отношении России может привести к политической изоляции ЕС. По его словам, при сохранении нынешнего курса европейские лидеры рискуют углубить собственные проблемы.

До этого экс-пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что на Украине стало непатриотичным критиковать власть и высказываться о происходящем в стране. Она добавила, что это касается и выражения желания завершить конфликт.