Все больше проблем в дипломатии пытаются создать те, кто сделал из украинского президента Владимира Зеленского инструмент агрессии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании министерства, которая транслируется в Telegram-канале. Он отметил, что Запад уже начал действовать против России, вооружая Киев.

С каждым днем все больше проблем пытаются создать те, кто сделал из Зеленского прямой инструмент, наконечник той агрессии, — подчеркнул Лавров.

Ранее эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что Зеленский срывает перемирия по указке британских элит. Он объяснил свое мнение тем, что Лондон не заинтересован в завершении украинского конфликта.

Ранее британский журналист Афшин Раттанси выразил мнение, что Зеленский, угрожая нанести удар по Москве 9 мая, находится в шаге от совершения глупости, которая может стоить ему жизни. Он подчеркнул, что такие заявления в преддверии Дня Победы выглядят крайне неосмотрительно.