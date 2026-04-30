30 апреля 2026 в 10:23

Лавров объяснил, что нужно для долгосрочного мира на Украине

Лавров: без устранения причин кризиса на Украине невозможно урегулирование

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Долгосрочное урегулирование на Украине невозможно без устранения первопричин украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым. По словам министра, которые приводит РИА Новости, речь идет о справедливом пути в решении конфликта.

Главное, что без устранения первопричин украинского кризиса справедливое и долгосрочное урегулирование невозможно, — отметил Лавров.

Ранее российский министр заявлял, что западные государства развязали войну против России, используя Украину в качестве геополитического орудия. По словам министра, в какой-то момент казалось, что Россия и Запад способны на мирное сосуществование, однако этого не произошло.

До этого президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшийся в среду, 29 апреля. Он также добавил, что, по его мнению, российская сторона демонстрирует готовность к поиску выхода из украинского кризиса. Трамп назвал это хорошим знаком.

