Лавров объяснил, что нужно для долгосрочного мира на Украине

Лавров объяснил, что нужно для долгосрочного мира на Украине

Долгосрочное урегулирование на Украине невозможно без устранения первопричин украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым. По словам министра, которые приводит РИА Новости, речь идет о справедливом пути в решении конфликта.

Главное, что без устранения первопричин украинского кризиса справедливое и долгосрочное урегулирование невозможно, — отметил Лавров.

Ранее российский министр заявлял, что западные государства развязали войну против России, используя Украину в качестве геополитического орудия. По словам министра, в какой-то момент казалось, что Россия и Запад способны на мирное сосуществование, однако этого не произошло.

До этого президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшийся в среду, 29 апреля. Он также добавил, что, по его мнению, российская сторона демонстрирует готовность к поиску выхода из украинского кризиса. Трамп назвал это хорошим знаком.