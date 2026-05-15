Раскрыто, как команда Трампа в КНР защищалась от китайских хакеров NYT: Трамп не использовал личный смартфон на территории КНР из-за угрозы взлома

Президент США Дональд Трамп полностью отказался от использования личного смартфона в ходе своего официального визита в Китай, пишет газета New York Post. Американского лидера и всех участников сопровождающей делегации заранее проинструктировали не применять персональные средства коммуникации из-за потенциальной опасности кибервзломов.

Специалисты полагают, что регулярные публикации, появляющиеся на страницах главы Белого дома в социальных сетях, в этот период размещают сотрудники его вашингтонской администрации. Журналисты издания зафиксировали заметное снижение активности Трампа в интернет-пространстве в дни его пребывания на территории КНР.

Находящиеся в поездке американские чиновники вынуждены пользоваться временными одноразовыми мобильными аппаратами и специально созданными электронными почтовыми ящиками. Вся основная персональная техника госслужащих США на время визита помещена в защитные клетки Фарадея на борту правительственного самолета Air Force One, и доступ к ним откроется только после возвращения делегации на борт.

Ранее Трамп заявил, что его дискуссия с председателем КНР Си Цзиньпином завершилась с отличным результатом. Руководитель Белого дома охарактеризовал Китай как великолепную страну, однако воздержался от раскрытия информации касательно того, поднималась ли в ходе данных переговоров тема статуса Тайваня.